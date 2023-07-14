1 yaşındaki bebek elektrik akımına kapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Cemre, hastanede tedavi altına alındı. Olay 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Eskikaracakaya Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sinan K. (30)-Demet K. çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Cemre K., odada oynamaya başladı. Prize takılan uzatma kablosunu tutan Cemre, deforme olmuş olan kablodaki kaçak akıma kapıldı. Durumu gören aile akıma kapılan çocuğu kurtarıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdüler. Yapılan ilk tedavinin ardından Cemre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.