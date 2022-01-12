SAĞLIK ÇALIŞANLARI 30 HAZİRAN'A KADAR TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK

SAĞLIK çalışanları 30 Haziran'a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak Ayı İkinci Toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Sağlık çalışanlarının 6 ay daha toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması konusu gündeme geldi. Sağlık çalışanlarının 30 Haziran'a kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak kullanması oy birliği ile kabul edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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