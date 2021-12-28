Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Düzce'den gelen heyete turizmi anlattı - Haberler
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Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Düzce'den gelen heyete turizmi anlattı

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Düzce'den gelen heyete turizmi anlattı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve bazı belediye meclis üyelerine ilçedeki turizm çalışmalarını anlattı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve bazı belediye meclis üyelerine ilçedeki turizm çalışmalarını anlattı.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Başkanı da olan Faruk Özlü ve beraberindeki heyet, Safranbolu ilçesindeki bir restoranda Köse ile bir araya geldi.

Köse, burada ilçedeki turizm çalışmalarını, projelerini ve hedeflerini anlattı.

İlçede turizm mastır planına ihtiyaç olduğundan bahseden Köse, tarihi bölgede turizm adına bir dizi önlemler alacaklarını ifade etti.

Köse, meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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