Sadakataşı Derneği, Kudüs'e yardım ulaştırmayı sürdürüyor
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Sadakataşı Derneği, Kudüs'e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, Kudüs'e yardım ulaştırmayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, Kudüs'te yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Sadakataşı Derneği, Kudüs'te yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Sadakataşı Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'te başlattığı sistematik saldırılar sonrası zor günler geçiren Kudüs halkına "Kudüs Baskı Altında, Türkiye Kudüs Halkının Yanında" çağrısıyla acil yardım ulaştırıyor.

Dernek, Kudüs'te düzenli olarak iftariyelik ve gıda kumanyası dağıtıyor.

Sadakataşı, Osmanlı döneminden kalma Haseki Hürrem Sultan Aşevinde ve Kudüs'te bulunan restoranlarda hazırlanan iftarlık kumanyaları gönüllüleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak dağıtıyor.

Sosyal ve ekonomik açıdan gelir seviyesinin düşük olduğu Kudüs'te, dernek tarafından yardımların ikinci etabında 400 aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıdalar ve tuzdan oluşan gıda kumanyası ulaştırıldı.

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze"de başlattığı saldırlar sonrası birçok kardeşimiz şehit oldu. Biz de dernek olarak Filistin'de zor durumda olan kardeşlerimiz için yardım çağrısında bulunduk. Filistin'e destek olabilmenin bir yolu da buradan geçiyor. İlk etapta ramazan ayının sonuna kadar iftarlık dağıtımlarımız sürecek. Bölgeye düzenli olarak kumanya ve nakdi destek ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimize zor günlerinde Türk halkı olarak, yardımlarımızı aralıksız ulaştıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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