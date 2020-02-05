Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir." bilgisini verdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazazedelerin tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.