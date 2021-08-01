Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ummanlı bir turistin çantasını çalan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ummanlı bir turistin çantasını çalan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde Umman vatandaşı bir turistin, çantasının çalındığı ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu çantayı çalan 3 kişiyi tespit eden polis, şüphelilerin 09.47'de havalimanından ayrılarak otobüse bindiğini belirledi.

Saat 11.00 sularında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kavacık durağında durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelilerden Wasim M. ve Samir M.'nin Cezayir uyruklu oldukları ve hırsızlıktan suç kayıtlarının bulunduğu, Abdoubasit A.'nın ise Filistin uyruklu olduğu ve 1 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Wasim M. ile Samir M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Abdoubasit A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Haberler
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