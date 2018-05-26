S&p, Güney Afrika'nın Kredi Notunu Teyit Etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Güney Afrika'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.



S&P'den yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın yabancı para cinsinden kredi notunun "BB" seviyesinde, yerli para cinsinden kredi notunun da "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.



Açıklamada, Güney Afrika'nın ekonomik büyümesinin belirsizliğini koruduğuna ve kamu borcunun artmaya devam ettiğine vurgu yapıldı.

Yakın zamanda yaşanan siyasi geçiş döneminin ardından ekonomik ve sosyal reformlara ağırlık verildiğinin kaydedildiği açıklamada, ancak ülkenin karşılaştığı sosyal ve ekonomik sorunların önemli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, mali durumun bozulması veya ekonomik performansın zayıflaması durumlarında ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında da bulunuldu.

Öte yandan açıklamada, ekonomik büyümenin veya mali sonuçların kuvvetlenmesi durumlarında ise ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi.

Açıklamada, geçen sene yüzde 1,3 oranında büyüme gösteren Güney Afrika ekonomisinin bu yıl yüzde 2, gelecek sene ise yüzde 2,1 oranlarında büyüme yakalamasının öngörüldüğüne de yer verildi.