Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "(YEKA RES-2) Dört yarışmaya toplam 9 istekli çıktı.

Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "(YEKA RES-2) Dört yarışmaya toplam 9 istekli çıktı. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine, piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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