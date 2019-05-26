Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "(YEKA RES-2) Dört yarışmaya toplam 9 istekli çıktı. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine, piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti." dedi.