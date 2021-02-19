Rüya görenlerle iletişim kurmanın mümkün olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rüya görenlerle iletişim kurmanın mümkün olduğu ortaya çıktı

19.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:01
Rüya görenlerle iletişim kurmanın mümkün olduğu ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, uykudaki veya bu sırada rüya gören kişilerle iletişim kurmanın mümkün olduğunu ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, uykudaki veya bu sırada rüya gören kişilerle iletişim kurmanın mümkün olduğunu ortaya koydu.

ABD'de yayımlanan hakemli Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, dört farklı laboratuvarda biri Gündüz Aşırı Uyku Eğilimi (Narkolepsi) rahatsızlığı olduğu için sıklıkla net rüyalar gören, diğerleri ise net rüya görme durumu farklılık gösteren 36 gönüllü ile araştırma yapıldı.

Uykudaki deneklere sorulan sorulara hangi göz hareketleri veya mimiklerle cevap vereceğinin önceden kararlaştırıldığı belirtilen araştırmada deneklerin, net rüya gördüklerinin onaylandığı toplam uyku seanslarının yüzde 47'sinde, en az bir soruya doğru cevap verdikleri gözlendi.

Araştırmacılar, deneklerin uyku sırasında Elektroensefalogram (EEG) araçlarıyla izlendiğini aktararak uykunun en derin aşamasındaki katılımcılarla ses, yanıp sönen ışık ve fiziksel temas yoluyla etkileşim kurduklarını kaydetti.

Uykudaki deneklere, basit matematik soruları, ışığın kaç kere yanıp söndüğü, fiziksel olarak kaç kere kendilerine dokunulduğu ve "İspanyolca biliyor musun?" gibi temel evet-hayır sorularını cevaplamalarının istendiği belirtilen araştırmada katılımcıların, rüyalarını unutmadan aktarmaları için genellikle verdikleri bir doğru yanıtın ardından uyandırıldıkları kaydedildi.

Görüşlerine yer verilen Northwestern Üniversitesinden psikolog Ken Paller, "REM uykusundaki kişilerin kendilerine soru yönelten araştırmacıyla etkileşime geçebildiğini ve gerçek zamanlı iletişim kurabildiğini, ayrıca rüya gören kişilerin soruları anlama, rüya sırasında hafızalarını kullanabilme ve yanıt üretme yeteneğine sahip olduklarını bulduk." ifadesini kullandı.

Bulgular, akıl sağlığı rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir

Araştırmacılar, çalışmanın rüya görüldüğünde beyinde ne tür tepkiler oluştuğuna ilişkin yeni bir yaklaşım getirmenin yanı sıra rüyalara müdahale ederek akıl sağlığı rahatsızlıklarının tedavisi için de kullanılabileceğini belirtti.

Uykuda rüya gören biriyle iletişim kurmaya çalışmanın, uzaydaki bir astronotla iletişim kurmaya çalışmak kadar heyecan verici olduğunu aktaran araştırmacılar, çalışmalarının rüya ve hafıza ile ilgili gelecekteki araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Çalışmalarının, uyku bozukluklarının tedavisinde de yararlı olabileceğini ifade eden araştırmacılar, bulgularının uykunun hafızayı korumak için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Pervin Buldan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rüya görenlerle iletişim kurmanın mümkün olduğu ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 16:03:37. #1.15#
title