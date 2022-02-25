Rusya'nın kaptanından insanlık dersi! Putin'i dumur eden paylaşım
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Rusya Milli Takımı'nın kaptanlarından Fedor Smolov'un yaptığı Ukrayna paylaşımı dünya gündeminde büyük ses getirdi. Ukrayna'nın yanında duran Rusya'nın yıldızı Smolov, bu tavrıyla alkış topladı.
Dinamo Moskova'da kariyerini sürdüren Rusya Milli Takımı kaptanlarından Fedor Smolov'un yaptığı paylaşım dünyada büyük ses getirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından "Savaşa hayır" mesajı paylaşan Smolov, kalp ve Ukrayna bayrağı emojisi ekledi.
YORUMLARA KAPATTI
Smolov paylaşımın altında yangını körükleyecek yorumlar dolmaması için gönderisini yorumlara kapattı. Smolov'un bu tavrı spor dünyasında büyük takdir gördü.