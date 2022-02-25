Rusya'nın kaptanından insanlık dersi! Putin'i dumur eden paylaşım - Haberler
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Rusya'nın kaptanından insanlık dersi! Putin'i dumur eden paylaşım

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Rusya'nın kaptanından insanlık dersi! Putin'i dumur eden paylaşım

Rusya Milli Takımı'nın kaptanlarından Fedor Smolov'un yaptığı Ukrayna paylaşımı dünya gündeminde büyük ses getirdi. Ukrayna'nın yanında duran Rusya'nın yıldızı Smolov, bu tavrıyla alkış topladı.

Dinamo Moskova'da kariyerini sürdüren Rusya Milli Takımı kaptanlarından Fedor Smolov'un yaptığı paylaşım dünyada büyük ses getirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından "Savaşa hayır" mesajı paylaşan Smolov, kalp ve Ukrayna bayrağı emojisi ekledi.

Rusya'nın kaptanından alkışlık hareket! Putin'i dumur eden paylaşım

YORUMLARA KAPATTI

Smolov paylaşımın altında yangını körükleyecek yorumlar dolmaması için gönderisini yorumlara kapattı. Smolov'un bu tavrı spor dünyasında büyük takdir gördü.

Rusya'nın kaptanından insanlık dersi! Putin'i dumur eden paylaşım

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Kiev, Spor, Haberler

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