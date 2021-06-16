Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin daha önce endişe duyduğunu belirttiği Kuzey Kutbu'nun militarize edildiği ile ilgili kaygılarının yersiz...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin daha önce endişe duyduğunu belirttiği Kuzey Kutbu'nun militarize edildiği ile ilgili kaygılarının yersiz olduğunu belirtti.