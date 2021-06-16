Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin daha önce endişe duyduğunu belirttiği Kuzey Kutbu'nun militarize edildiği ile ilgili kaygılarının yersiz...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin daha önce endişe duyduğunu belirttiği Kuzey Kutbu'nun militarize edildiği ile ilgili kaygılarının yersiz...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin daha önce endişe duyduğunu belirttiği Kuzey Kutbu'nun militarize edildiği ile ilgili kaygılarının yersiz...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin daha önce endişe duyduğunu belirttiği Kuzey Kutbu'nun militarize edildiği ile ilgili kaygılarının yersiz olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin daha önce endişe duyduğunu belirttiği Kuzey Kutbu'nun militarize edildiği ile ilgili kaygılarının yersiz olduğunu belirtti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin daha önce endişe duyduğunu belirttiği Kuzey Kutbu'nun militarize edildiği ile ilgili kaygılarının yersiz... - Haberler
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