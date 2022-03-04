Bir büyük kulübü yok ettiler! Shakhtar Donetsk'in hocası savaşta can verdi

Donbas şehrine ait bir kulüp olan Shakhtar Donetsk, Kiev'deki savaştan da kaçamadı. 2014'ten bu yana savaş yüzünden şehrinden uzak olan Shakhtar'da, Rus saldırılarında bir antrenör hayata gözlerini yumdu.

"RUS MERMİSİ İSABET ETTİ"

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, yaptığı açıklamada ölüm haberini doğruladı. Palkin, "Bir çalışanımız dün hayatını kaybetti. Kendisi altyapıda antrenördü. Bir Rus mermisi ona isabet etti ve öldü. Rusya Ukraynalıları öldürüyor. Bu çılgınlığı durdurun, susmayın, konuşun. Aksi takdirde, bu sizin yenilginiz olacaktır. Tüm gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir yenilgi. Dünya tarihinden silinemeyecek bir yenilgi. Ve her biriniz işlenen suçların suçunu ve sorumluluğunu taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

İKİ FUTBOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu hafta Kiev'de yaşanan çatışmalarda iki profesyonel futbolcu yaşımını yitirdi. Karpaty Lviv futbolcusu 21 yaşındaki Vitalii Sapylo, Kiev yakınlarındaki çatışmada, FC Gostomel forması giyen 25 yaşındaki Dmytro Martynenko Bombardımanda hayatını kaybetti.

Shakhtar'a ait bombalanan tesis ve stat