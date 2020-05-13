Rusya'da son 24 saatte 10 bin 28 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 10 bin 28 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 28 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 242 bin 271'e yükseldi.

Rusya'da her gün 10 binden fazla kişide koronavirüs tespit ediliyor. Ülkede son bir günde 10 bin 28 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 242 bin 271'e ulaştı. Rus medyası, 96 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 2 bin 212'ye yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: DHA