Rusya'da 5 çocuğuna el konulan annenin polise direnme anı kamerada Rusya'da 5 çocuğuna el konulan annenin polise direnme anı kameradaSonat KEREM, (DHA) ? Rusya'da güvenlik güçleri, ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle bir ailenin 5 çocuğuna el koydu.

Rusya'da 5 çocuğuna el konulan annenin polise direnme anı kamerada

Sonat KEREM, (DHA) ? Rusya'da güvenlik güçleri, ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle bir ailenin 5 çocuğuna el koydu. Çocuklarını vermek istemeyen anne ile polis arasındaki arbede kameraya yansıdı.

Rusya'nın Orenburg iline bağlı Tyulpannıy kasabasında çocuk koruma kurumu yetkilileri, ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle daha önce idari cezaya çarptırılan bir çiftin evine giderek, çocuklarının yaşam koşullarını kontrol etmek istedi. Görevliler, ailenin kendilerini eve almaması üzerine polis çağırarak yardım istedi.

ANNEYE KELEPÇE TAKILDI

Rus basınında yer alan haberlere göre, çağrı üzerine eve gelen güvenlik güçleri, kurumun yetkililerinin talebi üzerine 'tehlikeli koşullarda bulundukları' gerekçesiyle ailenin 5 çocuğuna el koydu. Çocuklardan 4'ünün geçici olarak bakımevine, birinin ise büyükannesinin evine yerleştirildiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çocuğunu vermek istemeyen anne ile polis arasında arbede yaşandı. Annenin uzun süre polise direnmesinin ardından, güvenlik güçleri anneye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Görüntülerde, bebeğin kurumun yetkilisine teslim edildiği görülürken, bebeğin ağladığı anlar kameraya yansıdı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan görüntüler üzerine harekete geçen savcılık, çocukların evden zorla götürülmesinin yasal olup olmadığını incelemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA