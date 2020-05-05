Rusya'da 10 bin 102 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 102 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 102 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 155 bin 379'e çıktı.

Rusya'da son 3 günde 30 binden fazla vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayılarında kritik artış gözlemlendi. Son 24 saatte 10 bin 102 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 155 bin 370'e; yine son 24 saatte 95 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 1451'e ulaştı.

Kaynak: DHA