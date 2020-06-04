Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazından geçti.

04.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:14

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazından geçti.

Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazından geçti. Marmara Denizi yönünden saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Saratov', 9.35 sıralarında Nara Burnu'nu geçerek Çanakkale önlerine geldi. Buradan Ege Denizi'ne doğru yol alan 'Saratov'a Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İHA

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