Rosatom, 3D ile suni solunum cihazlarına oksijen maskesi üretecek
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Rosatom, 3D ile suni solunum cihazlarına oksijen maskesi üretecek

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, korona virüs salgınında en fazla ihtiyaç duyulan suni solunum cihazları için venturi oksijen maskesi (valf) üretecek.

02.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:03
Rosatom, 3D ile suni solunum cihazlarına oksijen maskesi üretecek

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, korona virüs salgınında en fazla ihtiyaç duyulan suni solunum cihazları için venturi oksijen maskesi (valf) üretecek. 3D baskı yöntemi ile gerçekleşecek valflerin dışında talep olması halinde solunum maskeleri, solunum cihazı ve diğer tıbbi cihazlar da yapılabilecek.

Rosatom'un yakıt şirketi TVEL'in alt birimi olan Rusatom-Katkı Teknolojileri (RusAT) şirketi tarafından, suni solunum cihazlarının en önemli bileşenlerinden olan venturi oksijen maskesinin 3D baskı yöntemiyle yapılacak prototiplerini üretti. Valflere duyulan ihtiyaç virüs salgını nedeniyle artarken, RusAT'ın üretim tesislerinde ek işlem gerektirmeyen 'biyouyumlu polimer' sayesinde haftada yaklaşık 300 valf üretilebilecek.

Venturi valfleri, düşük debili oksijen sağlamak için aerosol maskeleri ile birlikte kullanılıyor. Valfler kısa zamanlı kullanım için üretiliyor ve birkaç saatte bir değiştirilmeleri gerekiyor. 3D baskı yöntemi ise pandemi sebebiyle oldukça artan valf eksiğini giderebilecek ve pek çok ülke için uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, gerekli olması durumunda valflerin üretimine kısa sürede başlayabileceklerini belirterek, "Rus nükleer sanayi işletmeleri korona virüs pandemisiyle mücadele etmek için imkanlarını seferber ediyor. Tıbbi araştırma ve tıbbi ekipman üretimi alanlarında uzmanlaşmış tüm Rosatom şirketleri, doktorların korona virüs ile mücadele etmesine hız kazandırmak için üretim kapasitesini ve fikri sermayeyi bir araya getiriyorlar. Venturi valflerinin üretimindeki yeteneğimiz konusunda Rusya Sağlık Bakanlığını, Rusya Acil Durum Bakanlığını, Rusya Savunma Bakanlığını ve Rospotrebnadzor'u (Rusya tüketici hakları gözlem şirketi) bilgilendirdik. Gerekirse, valflerin üretimi kısa süre içinde başlayabilir" dedi.

RusAT'ın Genel Müdürü Mikhail Turundaev ise "Katkı teknolojileri alanında Rosatom'un endüstri entegratörü olan firmamız, suni solunum cihazları için 3D baskı yöntemiyle valf üretim imkanları üzerine çalıştı. Prototipleri ürettik ve sağlık kurumlarına tedarik etmek üzere bunların üretimine başlamaya hazırız. Valflerin dışında 3D baskı yöntemini kullanılarak solunum maskeleri, solunum cihazları ve diğer tıbbi cihazlar da üretilebilir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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