Romanlar "8 Nisan Dünya Roman Günü"ne umutlu giriyor
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Romanlar "8 Nisan Dünya Roman Günü"ne umutlu giriyor

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Romanlar '8 Nisan Dünya Roman Günü'ne umutlu giriyor

Roman vatandaşlar, sorunlarının giderek daha çok çözülmesi ve Romanların kamusal hayata katılımlarının artması dolayısıyla gelecekten umutlu olduklarını belirtiyor.

Roman vatandaşlar, sorunlarının giderek daha çok çözülmesi ve Romanların kamusal hayata katılımlarının artması dolayısıyla gelecekten umutlu olduklarını belirtiyor.

Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler, "8 Nisan Dünya Roman Günü" dolayısıyla AA muhabirine, Romanların en büyük sorununun önyargı olduğunu, bu önyargıların kırılması için hükümetin büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Hükümetin geçmişte dışlanmış Roman toplumunu kucakladığını, topluma entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar yaptığını anlatan Güyümgüler, "Düne kadar hakkını arayamayan, resmi dairelere girmekten çekinen Roman toplumu hayatın her alanında yer almaya başladı. İstihdamın yanı sıra konutlaşmadan da yararlanıyor. TOKİ aracılığıyla yapılan binalar sayesinde birçok vatandaş ev sahibi oldu. Dezavantajlı vatandaşların barınma sorunu çözüldü." dedi.

Güyümgüler, üniversiteyi bitiren Roman vatandaşların istihdamda yer almasıyla bazı sorunların kendiliğinden çözüleceğini, bu yönde yeni "rol modeller"in çoğalması gerektiğini dile getirdi.

Rol modellerin artmasıyla gençlerin kötü alışkanlıklardan da uzaklaşacağını vurgulayan Güyümgüler, "Son yıllarda rol modeller artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Siyasette Romanlar yer almaya başladı. Roman gençlerimizden polis ve bekçi olanlar var. Devletimizin hizmetinde görev alanlar var, savcı var. Kısacası hayatın her alanında Romanlar yer almaya başladı. Bu da hükümetin sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

"Tenlerimizin rengi ayrı olabilir ama gözyaşlarımızın rengi aynıdır"

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da salgın nedeniyle Dünya Romanlar Günü'nde yapmayı planladıkları bazı etkinlikleri iptal ettiklerini, sadece yaptıkları çiçek ve buketi Meriç Nehri'ne bırakacaklarını ifade etti.

Sevginin, mutluluğun, kardeşliğin en yoğun olduğu günlerden birini yaşadıklarını vurgulayan Şallı, toplumun önemli renklerinden Romanların güler yüzlü, neşeli insanlar olduğunu belirtti.

Türkiye'de siyasi iktidarın yaptığı çalışmalarla Romanların bazı sorunlarının çözüldüğünü ifade eden Şallı, "Sosyal politikaların devamına ihtiyaç var. Biz ayrımcılık istemiyoruz, sevgi kardeşlik istiyoruz. Hepimizin kültür farkı vardır, tenlerimizin rengi ayrı olabilir ama gözyaşlarımızın rengi aynıdır." diye konuştu.

Romanlar Günü'nün çoğu insan tarafından bilinmediğini aktaran Şallı, zamanla bu konuda da farkındalığın oluşacağını söyledi.

Şallı, son yıllarda Roman vatandaşlar arasındaki okuma yazma oranının ve eğitim seviyesinin arttığını aktararak, tüm bu gelişmelerin geleceğe yönelik umutlarını artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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