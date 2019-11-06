Rize'de uyuşturucu operasyonu

06.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:08

Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgi elde edilen şahıslar hakkında çalışma başlattı.

Alınan arama kararının ardından üç ayrı adreste yapılan aramada 686 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile toplamda 120 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili üç kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA