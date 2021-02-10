Kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı
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Kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı

10.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:18

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına karar verilen 168 bağımsız yapının bulunduğu Müftülük ve Deniz Sitesi'nin yıkımına başlandı.

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına karar verilen 168 bağımsız yapının bulunduğu Müftülük ve Deniz Sitesi'nin yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi iş birliğiyle Temmuz 2020'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Tophane Mahallesi'ndeki 2 bin 574 metrekarelik alandaki 5 bloktan oluşan 117 daire, 2 ibadethane ve 51 iş yerinin yıkımına karar verildi.

Vatandaşların ev ve iş yerlerindeki eşyayı boşaltmaları ve çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yıkım işlemlerine özel firmaya ait iş makineleriyle başlandı. Yıkım işlemlerinin 40 günde tamamlanması planlanıyor.

Proje çalışmasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri ile anlaşma yoluyla yeni konut sözleşmesi gerçekleştirilecek.

Bölgede yeni inşaat TOKİ tarafından yapılacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, gazetecilere, Rize'de üçüncü alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını, yıkımına başlanan alanın deniz dolgusu üzerinde inşaat edildiğini söyledi.

Zemin ve bodrum katlarında binaların hasarlı olduğunun tespit edildiğini ve yıkımının kararlaştırıldığını ifade eden Savaş, "İnşaat alanı katlarla birlikte 27 bin 619 metrekare yoğun bir inşaat alanı. Yeni inşaatlar vatandaşlarla anlaşılarak gerçekleştirilecek. Yeni yapılar Rize'nin 50-60 yıllık çehresine hizmet edecek. Yıkımın yoğunluk ve bulunduğu alan nedeniyle 40 günde tamamlanmasını planlıyoruz." dedi.

Kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı
Kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı
Kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı
Kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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