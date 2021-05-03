Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık"
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Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık"

Rıza Çalımbay: 'Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda 1-0 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet alarak yenilmeme serimizi devam ettirdik" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda 1-0 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet alarak yenilmeme serimizi devam ettirdik" dedi.

Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı Gradel'in ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran ve puanını 58 yapan Sivasspor, ligde beşinci sıraya kadar yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu bir rakibe karşı iyi oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve yenilmezlik serisini de sürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Avrupa yolunda iyi bir galibiyet alarak yenilmeme serimizi devam ettirdik"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ve maçın genelinde disiplinli oynayarak galibiyeti hak ettiklerini belirten Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki takım için de Avrupa yolunda önemli bir maçtı. Biz buraya galibiyet için geldik. Her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz. Bugün de ilk yarı gayet iyi oynadık. Skoru da yakaladık. İkinci yarı Gaziantep oyuncu ve taktik değişikliklerle baskı oluşturdu. Ama hem defans bölgesi hem de orta sahamız gerçekten mükemmel mücadele etti. İyi bir galibiyetle maçı bitirdik. Şimdi üç tane önemli maçımızı kaldı. Kalan bu üç maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Geçmişte çok sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları aştıktan sonra önemli bir seri yakaladık. Bütün amacımız kalan üç maçı da kazanarak seriyi sürdürmek. Bu maçları kazanıp Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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