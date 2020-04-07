Riskli doğum yapan kadının imdadına polis helikopteri yetişti Riskli doğum yapan kadının imdadına polis helikopteri yetiştiVAN'ın Bahçesaray ilçesinde, riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan Perihan Kelek, polis helikopteri ile bölgeden alınıp kent merkezindeki hastaneye getirildi.

Riskli doğum yapan kadının imdadına polis helikopteri yetişti

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan Perihan Kelek, polis helikopteri ile bölgeden alınıp kent merkezindeki hastaneye getirildi.

Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesi Devlet Hastanesi'nde riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan Perihan Kelek için helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri, 112 sağlık personeli ile birlikte Bahçesaray'a sevk edildi.

Riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Kelek, yeni doğan bebeğiyle birlikte kent merkezine ulaştırıldı. Anne Kelek ve bebeği, helikopterden alınarak hazır bekletilen ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kaynak: DHA