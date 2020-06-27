Restorasyonu tamamlanan tarihi konaklar yüzde 90 dolulukla hizmete başladı
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Restorasyonu tamamlanan tarihi konaklar yüzde 90 dolulukla hizmete başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı cumbalı konakların bir kısmı, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Restorasyonu tamamlanan tarihi konaklar yüzde 90 dolulukla hizmete başladı
27.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:38

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı cumbalı konakların bir kısmı, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı, 8 medeniyete ev sahipliği yapan ilçede bulunan yüzyıllık tescilli konaklar, birkaç yıl önce Osmaneli Belediye Başkanlığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle restore edilmeye başlandı.

Restorasyonu tamamlanan tarihi konaklar yüzde 90 dolulukla misafirlerini ağırlıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konakların bulunduğu bölgenin 2006 yılında SİT alanı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Şahin, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana bu işi ilçenin öncelikli konularından biri olarak gördüklerini belirterek, "Çünkü Osmaneli'nin 18 tane medeniyete ev sahipliği yapmış olması ve bunlardan geriye kalan en önemli eserlerden bir tanesini de turizme açmak için hızlandırdık. Bir taraftan restore ediyoruz binalarımızı ama bunlara bir kimlik vermemiz lazım ve kullanımlarını sağlamak gerekiyordu. Şu anda 3 otelimizi açtık ve hizmete soktuk." diye konuştu.

Konakların bir kısmını gençlik merkezi, birini kadın girişimciler kooperatifine vereceklerini aktaran Şahin, tarihi çarşıyı komple canlandırırken burada da kaybolmakta olan eski sanatları tekrar gün yüzüne çıkartmaya çalışacaklarını ifade etti.

Yüzde 90 dolulukla hizmet veriliyor

Açılan konaklara beklediklerinin üzerinde bir ilgi olduğunu dile getiren Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Doluluk yüzde 90. Bazen de yer olmuyor. Bu anlamda biz de mutlu oluyoruz. Çalışmalarımız halktan karşılığını buluyor. Yakın bir süreç içinde Osmaneli, Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı gibi gerçekten tarihi konaklarıyla anılan bir ilçe olacak. Dikkat çekmeye başladık. İlgi odağı durumundayız. Üniversiteler için açık laboratuvar durumuna geldik. Diziler, yarışma programları, spor etkinlikleri derken dünyada önemli bir turizm merkezi olmaya doğru gideceğiz."

Sakarya'da ikamet eden esnaf Hacı Koltuk, Bilecik halinde dükkan aldığı için kente sık sık ziyarette bulunduğunu belirterek, "Bu vesileyle tarihi bir ilçemizi görmek nasip oldu. Tarihi bir konakta misafir ettiler bizi. Çok memnun olduk, çok beğendik. Osmanlı'dan kalan konaklara hayran kaldık açıkçası. Bundan sonra ailemi de alıp en kısa zamanda gelmeyi düşüneceğim. Etrafımdaki arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim." dedi.

Konakta kalan Osmaneli İlçe Nüfus Müdürü Talat Demir ise yetkililerin özverileriyle harika bir otel meydana getirildiğini vurgulayarak, tüm tatilcileri tarihi konakları gelip görmeye davet etti.

Kaynak: AA

Manşet

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