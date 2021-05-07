Resmi Gazete bugünün kararları neler? 7 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31477 sayılı Resmi Gazete
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 7 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31477 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 7 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31477 sayılı Resmi Gazete
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

7 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Mayıs Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 7 Mayıs Cuma günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 7 Mayıs Cuma 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 7 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3943)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3944)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3945)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3946)

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 700.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3947)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3948)

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/05/2021 Tarihli ve 10203 ve 10206 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2021 Tarihli ve E: 2019/89, K: 2021/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2021 Tarihli ve E: 2018/99, K: 2021/14 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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