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Rektör Karakaş'tan Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret

Rektör Karakaş'tan Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsüne yapılması planlanan Kocatepe RC yarış pisti ile ilgili istişarede bulunulan ziyarete AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Havacılık ve RC Araç Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ergün, ZAFER İHA Takımı Danışmanı Öğr. Grv. Hasan Akkoç ile Havacılık ve RC Araç Topluluğu Başkanı Mustafa Güven katıldı.

Ziyarette Havacılık ve RC Araç Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ergün ve Havacılık ve RC Araç Topluluğu Başkanı Mustafa Güven tarafından topluluğun başta TEKNOFEST başarıları olmak üzere faaliyetlerine ilişkin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e bilgiler verildi. Ziyarette ayrıca RC araç yarışlarının Türkiye ve dünyadaki organizasyonları ile pist yapıları hakkında tanıtım yapıldı.

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