Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi

19.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:44
Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Türk Hava Yolları (THY) AO ile Erka Etkinlik ve Turizm AŞ ve Erka Tk Turizm Bilişim AŞ arasında akdedilen 'Tatil Paketi Satışı İşbirliği Sözleşmesi' kapsamında, THY tarafından oluşturulacak bir tatil paketi markasının Erka Etkinlik ve Turizm AŞ ve Erka Tk Turizm Bilişim AŞ tarafından sözleşme süresi boyunca kullanılması suretiyle oluşturulacak tatil paketlerinin tüketicilere sunulmasına ilişkin uygulamaya bireysel muafiyet tanındı.

The Goldman Sachs Group, Inc. ve Housing Development Finance Corporation Limited'in ortak kontrolünde bulunan Good Host Spaces Private Limited hisselerinin Warburg Pincus LLC tarafından yönetilen bazı özel sermaye fonları tarafından Housing Development Finance Corporation Limited'den devralınması işlemine izin verildi.

Arkema S.A. tarafından işletilen polimetil metakrilatın ve metil metakrilatın geliştirilmesi, üretimi, yeniden yapılandırılması ve satışı iş kollarının tek kontrolünün Trinseo S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Sigorta şirketlerinin elektronik sigorta poliçesi üretim, bildirim ve depolama işlemlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin sunacağı özel entegratörlük hizmeti aracılığı ile gerçekleştirilmesini sağlayan e-poliçe projesine bireysel muafiyet tanındı.

ENGIE EPS Italia S.r.l'nin kontrolündeki EPS Emobility S.r.l.'nin ortak kontrolünün FCA Italy S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Elawan Energy, S.L. ve iştiraklerinin tek kontrolünün ORIX Corporation Europe N.V. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Metin Oktay Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:46:20. #1.15#
title