Rekabet Kurulu bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Türk Hava Yolları (THY) AO ile Erka Etkinlik ve Turizm AŞ ve Erka Tk Turizm Bilişim AŞ arasında akdedilen 'Tatil Paketi Satışı İşbirliği Sözleşmesi' kapsamında, THY tarafından oluşturulacak bir tatil paketi markasının Erka Etkinlik ve Turizm AŞ ve Erka Tk Turizm Bilişim AŞ tarafından sözleşme süresi boyunca kullanılması suretiyle oluşturulacak tatil paketlerinin tüketicilere sunulmasına ilişkin uygulamaya bireysel muafiyet tanındı.

The Goldman Sachs Group, Inc. ve Housing Development Finance Corporation Limited'in ortak kontrolünde bulunan Good Host Spaces Private Limited hisselerinin Warburg Pincus LLC tarafından yönetilen bazı özel sermaye fonları tarafından Housing Development Finance Corporation Limited'den devralınması işlemine izin verildi.

Arkema S.A. tarafından işletilen polimetil metakrilatın ve metil metakrilatın geliştirilmesi, üretimi, yeniden yapılandırılması ve satışı iş kollarının tek kontrolünün Trinseo S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Sigorta şirketlerinin elektronik sigorta poliçesi üretim, bildirim ve depolama işlemlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin sunacağı özel entegratörlük hizmeti aracılığı ile gerçekleştirilmesini sağlayan e-poliçe projesine bireysel muafiyet tanındı.

ENGIE EPS Italia S.r.l'nin kontrolündeki EPS Emobility S.r.l.'nin ortak kontrolünün FCA Italy S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Elawan Energy, S.L. ve iştiraklerinin tek kontrolünün ORIX Corporation Europe N.V. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal