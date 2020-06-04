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Red'in yeni tarifelerinin tanıtım yüzleri belli oldu

Oyuncular Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, bu yıl 10'uncu yaşını kutlayan Vodafone Red'in "Herkes yapar ama Red'li sınırsız yapar" mottosuyla tanımladığı yeni tarifelerinin sosyal medyadaki tanıtım yüzleri oldu.

Red'in yeni tarifelerinin tanıtım yüzleri belli oldu
04.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:31

Oyuncular Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, bu yıl 10'uncu yaşını kutlayan Vodafone Red'in "Herkes yapar ama Red'li sınırsız yapar" mottosuyla tanımladığı yeni tarifelerinin sosyal medyadaki tanıtım yüzleri oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red'in sınırları ortadan kaldıran yeni tarifelerinin tanıtımı için bir araya gelen Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, Instagram hesaplarından #SınırYok Challenge hashtag'i ile birbirlerine meydan okuyarak Red müşterilerine sınırsız sunulan WhatsApp, Facebook, Instagram ve YouTube gibi popüler uygulamalara dikkati çekecek.

Özel hayatlarında da sıkı birer sosyal medya kullanıcısı olan Bozoklu ve Aral, birbirlerine sürpriz görevler vererek takipçilerine heyecanlı ve eğlenceli bir kapışmanın tanıkları olma fırsatı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şebnem Bozoklu, korona döneminde herkes gibi evde kaldıkları için sosyal medyada hem arkadaşlarının içeriklerini takip ettiklerini hem de kendi içeriklerini paylaştıklarını belirterek, "Gördüklerimizi, duyduklarımızı WhatsApp üzerinden birbirimize anlatıyoruz. Red'in sınırsız uygulamaları tam bize göre." değerlendirmesinde bulundu.

Meriç Aral da "Bizim için güzel bir fırsat oldu. Yakın arkadaşlarız ve sürekli iletişim halindeyiz. Önümüzdeki günlerde Instagram hesaplarımızda eğlence garantili hikayeler göreceğinizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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