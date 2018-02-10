Recep Konuk: "Mirasımız, Güçlü Bir Türkiye Olmalı"

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Hedefimiz, çekingen değil etkin, söz dinleyen değil sözü dinlenen bir Türkiye'dir" dedi.

AK Parti Karaman Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve AK Parti Karaman İl Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Yürütme ve Yönetim Toplantısına, AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Konuşmasında gençlere seslenen Milletvekili Konuk, "Hedefimiz, çekingen değil etkin, söz dinleyen değil sözü dinlenen bir Türkiye'dir. Güçlü ve iradesine sahip Türkiye, gençlerimize en büyük mirasımız olacaktır" dedi.

Konuk: "Hayal kurun"

Çocukluğunda pancar tarlasından Karadağ'a bakarak fabrika hayal ettiğini belirten Milletvekili Recep Konuk, "Karınca gibi çalışan insanları hayal ettim. O hayalleri hayata geçirdim ve 45 tesis yaptık. 10 binden fazla kişiye iş kapısı açtık. İhtiyacınız olduğunda bilgiye erişimde hiçbir engel yok. Ufkunuz ise bizim neslimize göre çok daha açık. Dünyayı bilen bir nesilsiniz. Becerileriniz ve kabiliyetlerinizin de bizim kuşaklarımıza göre çok üst düzeyde olduğunu biliyorum. Benim size naçizane tavsiyem, hayal kurun ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Biz idare lambası ile büyüyen bir nesildik. Belki siz hiç görmediniz. Gaz yağı kullanılan, cam muhafazasının içinde yanan fitille odayı aydınlatan iptidai aydınlatma aracı. Onun alevinin hareket etmesiyle oluşan gölgelerle oyun oynayan, kendi çizgi filmini kurgulayan, o gölgelerle hayal kuran bir nesildik biz. O hayaller olmasaydı emin olun o 45 tesis de olmazdı" şeklinde konuştu.

"Yatırımlar, Karaman'ı geleceğe taşıyacak"

Buradaki programın ardından Karaman Belediyesi ve AK Parti Karaman İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ve Karaman'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin bütün ayrıntıları ile müzakere edildiği Şehir Buluşmaları Toplantıları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısına da katılan Milletvekili Recep Konuk, Karaman'a yapılan yatırımların Karaman'ı geleceğe taşıyacak mahiyette olduğunu ifade etti.

Karaman'a kurulan havaalanının, 100 km çapta hava meydanlarına ulaşamayanların ulaşacağı bir havaalanı olacağını hatırlatan Milletvekili Konuk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Konya'daki havaalanında özellikle kış günlerinde sisten dolayı zorluklar yaşanıyor. Aynı zamanda askeri havaalanı da olduğu için sis ve askeri yükün arttığı dönemlerde ulaşımla ilgili, erişimle ilgili sorunlar oluşuyor. Karaman havaalanının devreye girmesiyle Konya'da sis olduğu günlerde uçaklar Karaman'a iniş yapabilecek. Şu anda müteahhitlikle ilgili çalışmalar devam ediyor. 20'ye yakın firma ihaleye girdi. Bunların birçoğu konsorsiyum ve genel olarak baktığımızda 100'e yakın firmanın ihaleye girdiğini söyleyebilirim. İhaleyi yakın bir zamanda sonuçlandırmış olacağız. Bu havaalanı yapıldığında Karaman'a çok büyük katkıları olacaktır.

Karaman ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir diğer proje ise demiryolu projesidir. Demiryolu projesiyle ilgili 'otobüs firmalarına peşkeş çekildi' şeklinde asılsız iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Allah'tan mani gelmezse bu yıl itibariyle hızlı tren Konya ile Karaman arasında çalışmaya başlayacak. Karaman'ın liman kabiliyetine kavuşmasını istiyoruz. Bize böyle bir dinamizm katmasını bekliyoruz. Bizim trenimiz yüksek hızlı tren değil, hızlı tren olacak. Yük ve yolcu taşıyabilen, yaklaşık 200 ile 250 km hızla giden bir tren olacak. Bizim problemimizi çözecek olan da hızlı trendir. Karaman'ın merkez şehir olmasındaki en büyük dinamiklerin başında hızlı tren yer alıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle Karaman'dan yüklenen bir konteyner, iki saatlik bir zaman içinde Mersin'de limana inmiş olacak. Bu demiryolu hattının kademeli olarak Hicaz'a ulaşacağı bir planın da olduğunu bilmenizi isterim. Bu proje, Karaman gibi şehirler için çok önemli. Bundan dolayıdır ki serbest bölge Karaman'a verilmiştir. Serbest bölge ile sanayimizi bir üst lige terfi ettirmiş olacağız. Hem teknoloji transfer edeceğiz hem de finansman transfer edeceğiz. Böylece Karaman'daki sanayicinin dünya liginde oynayacağı, yeni markaları bünyesinden çıkaracağı, daha çok kazandığı ve kazandığını da sendikalaşmış bir faaliyetle daha çok çalışanına aktaracağı bir ortam oluşacak.

Serbest bölgeyi hareketlendirecek Lojistik Merkezin ihalesi tamamlandı, önümüzdeki yıllarda devreye girmiş olacak. Lojistik Merkez, Serbest Bölge, hızlı tren ve havaalanı Karaman'ı üst lige taşıyacak olan altyapılardır.

Laf ederek, edebiyat yaparak şehri bir yere taşıyamazsınız. Büyük projeleri yapıyor olmanız lazım. İşte Karaman bunları yapmaya başladı. Bunları bünyesine aldı. Serbest Bölge ile Karamanlı yatırımcıların kendisini güvencede hissedeceği bir alanı da oluşturmuş olacağız."

"Tarımın temeli olan suyla karaman'ı buluşturacağız"

Tarımın sürdürülebilirliği için başta Karadağ'ın etrafı olmak üzere bölgenin sulanabilmesi için gerekli yatırım ağının oluşturulduğunu da ifade eden Karaman Milletvekili Recep Konuk, "Bu projeleri ihale aşamasına getirdik. Karadağ'ın batısını Ahi kanalıyla, doğusunu da Hotamış depolamasından sulayacağız. Tarımsal üretiminin temeli olan suyla da Karaman'ı buluşturacağız. Bununla ilgili çok önemli mesafeler aldık. Karaman'ın turizmden pay almasını sağlayacak, Karaman'ı hem Kapadokya ile hem Antalya ile buluşturacak çalışmalar devam ediyor. Bütün bu projeler, önümüzdeki yıllarda Karaman'ı dünya ile yarıştıracak yatırımlardır. Karaman Belediyesi, AK Parti Karaman İl Teşkilatı ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Karamanımızın ve ülkemizin güçlü olması için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına da değinen Milletvekili Konuk, hedeflerin teker teker imha edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve masum insanları katleden terör örgütlerinin ortadan kaldırılması için sonuna kadar mücadele edileceğini vurguladı. Harekatın devam ettiği bir süreçte bile yatırımların aksatılmadığını ifade eden Recep Konuk, "Yollar yapılıyor, kara yollarında, demir yollarında, hava yollarında büyük atılımlar yapıyoruz. Dünya ile olan entegrasyonumuzda, teknik altyapıda, ulaştırmada, bilişimde bütün çalışmalar, yatırımlar devam ediyor. Bu süreçte hiçbir şey aksamıyor; bilakis yatırımları artırıyoruz, ekonomimiz güçleniyor, üretim artıyor. Bu ülke güçlüdür, güçlü olmasaydık bütün bunları yaparken Afrin'deki operasyonu yürütemezdik. Kendi tankımız, kendi helikopterimiz olmasaydı, kendi silahımız olmasaydı bugün bu koordinasyonu sağlayamazdık. Hatta 15 Temmuz'daki hain kalkışmayı düşünün, bu olaylar eğer 90'lı yıllarda olsaydı ekonomi ne olurdu? Bir siyasi liderin beyanı ile borsa, döviz allak bullak olurdu. Hedefimiz; güçlü, büyük bir ülke var etmektir. Bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İstişare toplantısına Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın yanı sıra AK Partili İl Başkanı Mehmet Er ve Karaman'da faaliyet yürüten STK'ların temsilcileri katıldı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu İstişare Toplantısında AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk'un konuşmasının ardından başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz ruhları için Kuran'ı Kerim okundu ve kahraman ordumuz için dua edildi. - KARAMAN