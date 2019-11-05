Real Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı.

05.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:48
Real Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı.

Yarın TSİ 23.00'te Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıkları tamamladı. Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan Madrid ekibi, basına kapalı bölümde ise maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar


Kaynak: DHA
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