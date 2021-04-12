Real Betis deplasmanından beraberlikle dönen Atletico Madrid, liderliği geri aldı
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Real Betis deplasmanından beraberlikle dönen Atletico Madrid, liderliği geri aldı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Real Betis deplasmanından beraberlikle dönen Atletico Madrid, liderliği geri aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, Real Madrid'den liderlik koltuğunu geri aldı.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, Real Madrid'den liderlik koltuğunu geri aldı.

Atletico Madrid'de sakatlık sorunu olan Luis Suarez ve Thomas Lemar ile kart cezalısı Marcos Llorente ve Geoffrey Kondogbia kadroda yer almadı.

Karşılaşmada 5. dakikada Yannick Carrasco'nun golüyle öne geçen Atletico Madrid'e, 20. dakikada ev sahibi takımdan Cristian Tello cevap verdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Atletico'nun Portekizli genç futbolcusu Joao Felix sakatlanarak yerini Lucas Torreira'ya bıraktı.

Karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak, bu haftayı da lider kapattı.

La Liga'da dün oynanan El Clasico maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükselen Real Madrid ise 66 puanla 2. sırada kaldı.

Ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yarışı Atletico Madrid (67), Real Madrid (66) ve Barcelona (65) arasında devam ediyor.

Real Betis ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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