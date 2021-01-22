Ramo Boran kimdir? Ramo Boran gerçek adı nedir? Ramo Boran ortaya çıktı mı?

Show TV'nin Cuma akşamları en çok izlenen dizisi Ramo'da Boran karakteri merak uyandırıyor! Peki Cihangir'in adamı Ramo Boran kimdir? Ramo Boran gerçek adı nedir? Ramo Boran ortaya çıktı mı?

Ramo'nun önceki bölümlerinde Cihangir'in adamı olarak diziye katılan Boran, seyircilerin merakını kazandı. Cihangir'den Ramo'yu öldürme emri verilen Boran, Ramo'yu tam öldürecekken Mazhar yetişmişti. Ramo'nun yeni bir düşmanı olan Boran, seyircilerin dikkatini çekti. Peki Ramo Boran kimdir? Ramo Boran gerçek adı nedir? Ramo Boran ortaya çıktı mı?

RAMO BORAN KİMDİR?

Ramo Boran, Ramo'nun yeni düşmanı olarak diziye katıldı. Seyircilerin özellikle merak ettiği Ramo boran kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Boran aslında kim sorularına ise henüz bir cevap gelmedi. Yakın zamanda Ramo Boran'ın diziye katılması ve gerçek yüzünü göstermesi bekleniyor!