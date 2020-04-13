Ramazanda Asya ülkelerindeki toplu ibadetlere koronavirüs engeli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ramazanda Asya ülkelerindeki toplu ibadetlere koronavirüs engeli - Haberler
Malezya, Güncel

Ramazanda Asya ülkelerindeki toplu ibadetlere koronavirüs engeli

Malezya ve Endonezya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ramazan ayında camilerde toplu ibadetlerin yasaklanması ihtimalini güçlendirdi.

13.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:10
Ramazanda Asya ülkelerindeki toplu ibadetlere koronavirüs engeli

Malezya ve Endonezya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ramazan ayında camilerde toplu ibadetlerin yasaklanması ihtimalini güçlendirdi.

Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Fetva Komisyonu Sekreteri Asrorun Ni'am Sholeh, yaptığı açıklamada, hükümetin, ramazan boyunca tüm dini aktivitelerin evden yapılması tavsiyesine uyulmasını istedi.

Hükümetin ilgili tavsiye ile virüsün yayılmasını önlemeyi amaçladığını belirten Sholeh, ibadet için bir yerde toplanmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 ile Mücadele Timi Başkanı Doni Monardo, virüsün ekonomiye etkisiyle ücretsiz izne çıkarılan ya da işten ayrılmak zorunda kalanların sayısının 1,6 milyona ulaştığını bildirdi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 316 artışla 4 bin 557'ye yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybının 399'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Selangor'da ramazan boyunca camileri kapama kararı

Malezya'nın en kalabalık eyaleti Selangor'da ramazan ayı ve bayramı boyunca bütün camilerde toplu ibadetlerin yasaklanması kararı alındı.

Selangor Sultanlığından yapılan açıklamada 31 Mayıs'a kadar camilerin kullanılmayacağı belirtilerek, "Bütün vatandaşlar evlerinde kalarak salgınla mücadele yönündeki çabaları ciddiye almalı ve sosyal mesafeyi korumalıdır." denildi.

Hükümet, 28 Nisan'a kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı sektörlere tanıdığı çalışma izni kararında değişiklik yaparak berberler ve güzellik salonlarının çalışma izinlerini tamamen iptal etti.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, basına yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin uyarılarını dikkate alarak berber ve güzellik salonlarının bu süreçte çalışmasının sağlık riski taşıyabileceğine kanaat getirdiklerini belirtti ve "Bu süreçte berberler, güzellik salonları, optik dükkanları ve Ramazan pazarları kapalı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Malezya'da son 24 saatte toplam Kovid-19 vaka sayısı 134 artarak 4 bin 817'ye, iyileşen sayısı 168 artışla 2 bin 276'ya, vefat sayısı ise bir kişinin yaşamını yitirmesiyle 77'ye yükseldi.

Japonya'da ölü sayısı 153

Son 24 saatte Japonya'daki toplam Kovid-19 vakaları 8 bin 368'e, ölü sayısı 153'e yükseldi

Bugün 91 yeni vakanın görüldüğü başkent Tokyo'da ise toplam vaka sayısı 2 bin 159'a çıktı.

Öte yandan Japon İmparatoru Akihito ve eşi Masako'nun, Mayıs sonunda başkentteki Akasaka Sarayı'nda yaklaşık 2 bin kişiye vermesi planlanan bahçe partisi, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakası Filipinler'de

Kovid-19 vaka artışlarının yoğun olarak sürdüğü Filipinler'de bugün 284 kişiye daha teşhis konulmasıyla toplam vaka sayısı 4 bin 932 ve vefat sayısı 315 oldu.

Ülkenin en kalabalık adası Luzon'un karantinaya alınma kararı ise 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bölge ülkelerinden Tayland'da ise son 24 saatte 28 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 579'a çıktı, toplam ölü sayısı ise 40 olarak açıklandı.

Singapur'da da son 24 saatte 233 vakanın dahil olmasıyla toplam vaka sayısı 2 bin 532'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tarkan Ebru Polat Kim Kardashian Süleyman Soylu
Spor Falcao Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Ramazanda Asya ülkelerindeki toplu ibadetlere koronavirüs engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 16:20:04. #1.14#
title