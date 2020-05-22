Ramazan Bayramı'na doğru Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Promet, mesajında, Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye, çalışanlara ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Devletin salgınla ilgili koyduğu kurallara uyulması gerektiğini aktaran Promet, şunları kaydetti:

"Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize, milletimize ve Hak-İş teşkilatı mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Hak-İş Konfederasyonu olarak tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz."

Kaynak: AA