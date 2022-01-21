Rahatsızlanan biri hamile kadın, 2 kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık hamile Pamuk Akkuş (28) ile İmmihan Polat (87), yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Çermik ilçesinin kırsal Recep Mahallesi'nde 3 aylık hamile Pamuk Akkuş rahatsızlanınca ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle yolu kapalı olduğu için İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Komuta Kontrol Merkezi, Akkuş'un sevki için İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istendi. Havalanan askeri helikopterle bölgeye giden UMKE ve sağlık ekipleri, askeri helikopterle bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akkuş'u alan helikopter havalandı.

7. Kolordu Komutanlığı Eşref Bitlis Helikopter Pisti'ne iniş yapan helikopterden sedye ile indirilen Akkuş, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'ne, İmmihan Polat ise Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Akkuş ve Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.