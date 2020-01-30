Putin'in Orta Doğu Temsilcisi'nden "Erbil-Moskova ilişkilerinin geleceği çok iyi" açıklaması

30.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Erbil-Moskova ilişkilerinin geleceğinin çok iyi olduğunu söyledi.

Dün geldiği Erbil'deki temaslarını tamamlayan Bogdanov, Irak'tan ayrılmadan önce Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile ikili ilişkiler üzerinde detaylı ve önemli görüşmeler yaptığını belirten Bogdanov, "Rusya ve IKBY, tarihi ilişkilere sahip. İlişkilerimiz için aydınlık bir gelecek temenni ediyoruz." dedi.

Rusya'nın büyük enerji şirketlerinin bölgede faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bogdanov, IKBY yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ilişkilerin hem ticari hem de enerji boyutunu ele aldıklarını aktardı.

Erbil-Moskova ilişkilerinin geleceğinin çok iyi olduğunu vurgulayan Rus yetkili, bunun için gereken siyasi iradenin de mevcut olduğunu dile getirdi.

Bogdanov ayrıca Kürt yetkililerin de Moskova'ya davet edildiğini ve Erbil ile güçlü şekilde temasta kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, dün başkent Bağdat'a uğramadan direkt Erbil'e gelmişti.

Rusya'nın enerji sektöründeki iki önemli şirketi Gazprom 2012 yılında, Rosneft de 2017 yılında IKBY'de petrol ve gaz arama çalışmaları faaliyetlerine başlamıştı.

Kaynak: AA