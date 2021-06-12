PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor!

PUBG Continental Series 4 büyük finali başlıyor!

BBL Esports, SuperMassive Blaze ve Digital Athletics'in mücadele edeceği PUBG Continental Series 4: Europe maçları başlıyor. PUBG'nin en prestijli turnuvalarından biri olan turnuvada bölgenin en güçlü 16 takımı mücadele edecek.

Bölgenin en iyi takımlarının on altısı şampiyon unvanını kazanmak ve 250.000$ ödül havuzuna sahip turnuva için mücadele edecek. Avrupa Büyük Finalleri, PUBG Esports'un resmi , ve kanallarında 12-13, 19-20 ve 26-27 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Turnuvayı Türkçe sunum ile izlemek isteyenler için, yine BBL bünyesinde bulunan 'in Twitch kanalından da turnuvayı takip edebilirsiniz!

Kaynak: Playerbros