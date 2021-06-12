PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor!

PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Continental Series 4 büyük finali başlıyor!

BBL Esports, SuperMassive Blaze ve Digital Athletics'in mücadele edeceği PUBG Continental Series 4: Europe maçları başlıyor. PUBG'nin en prestijli turnuvalarından biri olan turnuvada bölgenin en güçlü 16 takımı mücadele edecek.

Bölgenin en iyi takımlarının on altısı şampiyon unvanını kazanmak ve 250.000$ ödül havuzuna sahip turnuva için mücadele edecek. Avrupa Büyük Finalleri, PUBG Esports'un resmi ,  ve  kanallarında 12-13, 19-20 ve 26-27 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Turnuvayı Türkçe sunum ile izlemek isteyenler için, yine BBL bünyesinde bulunan 'in Twitch kanalından da turnuvayı takip edebilirsiniz!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Bülent Turan Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Funda Eryiğit Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 19:40:22. #1.14#

title