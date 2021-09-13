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PTT aracı ana caddede halatla otomobil çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
PTT aracı ana caddede halatla otomobil çekti

Samsun'da PTT'ye ait minibüsün ana yolda halatla otomobil çekmesi şaşkınlığa yol açtı.

Samsun'da Ptt'ye ait minibüsün ana yolda halatla otomobil çekmesi şaşkınlığa yol açtı.

Olay, Samsun'da geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle çalışmadığı tahmin edilen 55 NF 455 plakalı otomobil, 06 CAR 413 plakalı PTT'ye ait minibüs tarafından çekildi. Trafiğin işlek olduğu saatte PTT'ye ait minibüs tarafından halat ile otomobilin çekilmesi, aynı güzergahta seyahat eden başka yolcular tarafından kayıt altına alındı.

Canik ilçesi tarafına giden araçlar, belirli bir süre trafiği tehlikeye soktu. - SAMSUN

PTT aracı ana caddede halatla otomobil çekti

PTT aracı ana caddede halatla otomobil çekti

PTT aracı ana caddede halatla otomobil çekti

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Haber: PTT aracı ana caddede halatla otomobil çekti - Haberler
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