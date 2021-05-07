Projelerini Bakan Pakdemirli'ye anlattılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğanpınar Mahallesi'nde çiftçilerle ve mahalle sakinleri ile görüştü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğanpınar Mahallesi'nde çiftçilerle ve mahalle sakinleri ile görüştü.

Bandırma'nın Doğanpınar Mahallesi'nde inceleme ve temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var ve kooperatif üyesi kadınların misafiri oldu. Kooperatif çatısı altında gerçekleştirilen, dünyada ilk kez Süryanilerin uyguladığı dokuma tekniği ile Merinos Yapağı'nın değerlendirilmesi konusunda Başkan Berrin Yetkin Var'dan bilgiler alan Bakan Pakdemirli'ye mahalle halkı yöresel maniler okudu. Bakan Pakdemirli'ye ziyaretinden ötürü çok memnun kaldıklarını ileten mahalle sakinleri, koyun yoğurdu, baklava ve Gönen'in tescillenmiş iğne oyasından fular hediye etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı