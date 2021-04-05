"Pozitif olup gezenler, taammüden adam öldürmek suçunu işliyor"

"Pozitif olup gezenler, taammüden adam öldürmek suçunu işliyor" Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya: "Hasta olduğunu bile bile toplu taşıma kullanarak şehir değiştirenler, ortamda gezenler, işine gidenler var.

"Pozitif olup gezenler, taammüden adam öldürmek suçunu işliyor"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya:

"Hasta olduğunu bile bile toplu taşıma kullanarak şehir değiştirenler, ortamda gezenler, işine gidenler var. Bu insanlar aslında taammüden adam öldürmek suçunu işlemekteler"

"Yoğun bakımlarda çocuk ve bebek yatışları var"

İZMİR - Korona virüsün mutasyona uğramasıyla çocukların, hatta bebeklerin bile yoğun bakım servislerinde görülebildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, pozitif olmasına rağmen karantinaya girmeyen kişilerin büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, "Hasta olduğunu bile bile toplu taşıma kullanarak şehir değiştirenler, ortamda gezenler, işine gidenler var. Bu insanlar, aslında taammüden adam öldürmek suçunu işlemekteler" dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün İngiliz mutasyonunun Türkiye'de hakim olduğunu, mutant virüs nedeniyle artık çocukların ve bebeklerin de yoğun bakım servislerinde görülebildiğini söyledi. Prof. Dr. Serhan Sakarya, korona virüs testi pozitif olmasına rağmen durumunu gizleyerek karantinaya girmeyenlerin taammüden adam öldürmek suçunu işlerini öne sürdü.

"İngiliz mutantı ile bir kişi, iki ila dört kişiyi hasta edebiliyor"

"Enfeksiyon hastalıklarında 'sanan ne, bu benim hastalığım' diyemezsiniz" diyen Prof. Dr. Serhan Sakarya, şöyle konuştu: "Size bir şey olmayabilir ama eve gittiğinizde yaşlı bir bireyi enfekte edebilirsiniz ve o kişi ölebilir. Dünyanın birçok yerinde, hasta olduğunu bile bile ölümcül olabilecek hastalığı bulaştırmak taammüden adam öldürmeye girer. Şu anda Türkiye'de hasta olduğunu bile bile toplu taşıma kullanarak şehir değiştirenler, ortamda gezenler, işine gidenler var. Bu insanlar aslında taammüden adam öldürmek suçunu işlemekteler. Bundan önceki virüs grubunda bir kişi, bir veya iki kişiyi hasta edebiliyordu. İngiliz mutantı ile bir kişi, iki ila dört kişiyi hasta edebiliyor."

"Yoğun bakımlarda çocuk ve bebek yatışları var"

İngiliz mutantının, yüzde 80 civarındaki oranla Türkiye'de hakim olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Biz bu virüsü ithal ettik. Şu an 3. dalgadayız ve daha tepe yapmadık. Önceden yaşlılar yüzde 25 civarında ölümcül seyrederken, bebekler ve çocuklarda 0'a yakın hastalık ve ölüm olayları vardı. Artık yoğun bakımlarda çocuk ve bebek yatışları var. Covid katlarında bebek yatışları o kadar da az değil. Covid nedeniyle yatışı yapılan 2,5 aylık bebekler bulunuyor. Artık çocukların da yoğun bakım gerektirebilecek kadar hasta olabildikleri bir varyantla karşı karşıyayız" sözlerine yer verdi.

"Virüsün kinetiği bunu gerektirir"

Türkiye'nin, dünyada en iyi aşılayan ülkeler arasında 7. sırada olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Serhan Sakarya, şu ifadelere yer verdi: "Aşılamada bizden daha geride olan ülkeler vaka sayılarını indirdi ama biz ciddi vakalarla karşı karşıyayız. Virüs, konakta olduğu zaman çoğalabilir. Yani insanı enfekte etmesi lazım. Virüsü azaltmak için insanların temasını tam olarak kesmek gerekiyor. 2 gün dışarıda olup 5 gün evde olmak gerekiyor veya 4 gün dışarıda, 10 gün evde olman gerekiyor. Virüsün kinetiği bunu gerektirir. 14 gün kapanırsak virüsün ortamdaki yoğunluğu 20 ila 30 kat düşecektir. 100 milyon aşıya ulaşabilirsek, mayıs ayında enfeksiyonu Türkiye'de sorun olmaktan çıkartabiliriz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA