Porto - Beşiktaş Maçının Ardından - 2

Cenk Tosun: "Gruptan çıkmak istiyoruz"



Pepe: "Galibiyetle başlamak önemliydi"



Babel: "Henüz yolun başındayız"



Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Pepe ve Ryan Babel, siyah-beyazlı ekibin Porto'yu 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Golü erken bolduklarını söyleyen Cenk Tosun, "Her şey istediğimiz gibi başladı. Golden sonra ister istemez oyundan düştük. Geriye çekildik. Duran toptan şansız gol yedik. İkinci yarı haddimizi bilerek oynadık. Sonlara doğru organize atakla golü bulduk. Üç puanla ve üç golle başlamak bizi mutlu etti. Gruptan çıkmak istiyoruz. Güzel gol attım, ayağıma iyi oturdu. Takıma faydalı olduğum için mutluyum. Sezona iyi başladım. Ben de tecrübe kazanıyorum. Her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Porto'nun maçlarını analiz ettik. Gol yemeyecek takım değildi. Sadece iyi defans yapmalarına denk gelmiş. Gol yemeleri konusunda, bizimle oynamamışlardı. Bu maçta da gol bulduk" diye konuştu.



PEPE: "GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ"



Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe ise 3-1'lik galibiyetin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak önemliydi. Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladığım için mutluyum. Porto'yu sahasında yenmek diğer takımlara nasip olmayabilir. Bundan sonra gelecek takımların bu sonuçları alacağını sanmıyorum. Deplasmanda bir beraberlik ve sahamızda alacağımız galibiyet bizi ileriye götürecektir. Grupta birinciyiz. Bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz" dedi.



BABEL: "HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ"



Ryan Babel ise, "İlk maçı almak çok önemliydi. Galibiyetle ayrılmak avantajlı bir durum. Çok iyi bir skorla buradan ayrılıyoruz. Henüz yolun başındayız, bu sonuç sadece bize güven veriyor" açıklamasındu bulundu.



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Ali DANAŞ / PORTO,