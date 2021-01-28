Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek

28.01.2021 02:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 02:04
Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek

Polonya'da Anayasa Mahkemesinin kürtajı zorlaştıran kararının gerekçesi açıklandı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesinin kürtajı zorlaştıran kararının gerekçesi açıklandı.

Geniş çaplı protesto eylemleri düzenlenmesine neden olan Anayasa Mahkemesinin, fetüsün kusurlu oluştuğu durumlarda yapılan kürtajların da Anayasa'ya aykırı olduğuna dair 22 Ekim'de verdiği kararın gerekçesinde, kürtaja sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa yasal izin verilebileceği belirtildi.

Gerekçede, fetüsün ciddi şekilde kusurlu olması ya da tedavi edilemez şekilde hastalık ihtimalinin bulunmasının doğum öncesi aşamadaki bir kişiyi hayattan mahrum bırakmak için yeterli bir neden olmadığı vurgulandı.

Mahkemenin aldığı karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Mahkeme kararını provokasyon olarak niteleyen ana muhalefet partisi Civic Platform (PO) Başkanı Borys Budka, konu hakkında referandum talep edebileceklerini söyledi.

Olayın geçmişi

Anayasa Mahkemesi, iktidar ve bazı muhalefet partisi milletvekillerinin başvurusu neticesinde 1993'ten bugüne kadar fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Ülkede bugüne kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtilirken bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa gebeliğin sonlandırılmasına yasal izin verilecek.

Mahkemenin kararını binlerce kişi günlerce protesto etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 02:04:52. #1.16#
title