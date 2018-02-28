Soğuktan Donan Göl Havada Asılı Kaldı, Görüntüler Nefesleri Kesti
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Soğuktan Donan Göl Havada Asılı Kaldı, Görüntüler Nefesleri Kesti

Polonya'da soğuktan donan gölün yüzeyi, göl suyunun çekilmesinin ardından havada asılı kaldı.

Son günlerde İskandinav soğuklarıyla boğuşan Polonya'da Kaczory kasabası yakınlarında bulunan Kopcze Gölü alışılmadık bir olaya sahne oldu. Yağışlar nedeniyle su seviyesi gittikçe artan göl, yatağına sığmayarak taştı.

20 SANTİMLİK BUZ HAVADA ASILI KALDI

Taşmanın etkisiyle yaklaşık 2.5 kilometrelik alana yayılan göl suyu ise son günlerde ülke çapında etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Ancak taştığı yerlerde boyu 1 metreyi bulan göl suları birkaç gün sonra çekildi. Bu çekilmenin ardından gölün donmuş yüzeyi ağaçlara asılı kaldı. 20 santim kalınlığındaki buz tabakasının havada asılı kaldığı görüntüler ise kartpostalları aratmadı.

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