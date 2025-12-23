Haberler

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 1'i çocuk 3 ölü

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Rusya'nın geniş çaplı saldırılarında enerji altyapısının hedef alındığı ve önemli elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna'ya 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'dan fazla füzeyle geniş çaplı saldırı düzenlediğini, enerji sektörünü ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti. Saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Zeleneksiy, "Kiev bölgesinde 1 kadın Rus insansız hava aracı tarafından öldürüldü. Khmelnytskyi bölgesinde 1 kişinin öldüğü açıklandı. Jitomir bölgesinde ise Rus insansız hava aracının bir konuta isabet etmesi sonucu 4 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya'nın en az 13 bölgeye saldırdığını, çok sayıda insansız hava aracı ve füzenin düşürüldüğünü aktardı.

"Müzakerelerin tam ortasında gerçekleştirilen bir saldırı"

Zelenskiy, "Bu Rus saldırısı, Rusya'nın öncelikleri hakkında son derece net bir sinyal veriyor. İnsanların sadece aileleriyle, evlerinde ve güvende olmak istediği Noel öncesinde bir saldırı. Bu savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin tam ortasında gerçekleştirilen bir saldırı. Putin hala öldürmeyi bırakması gerektiğini kabul edemiyor. Bu da dünyanın Rusya'ya yeterince baskı yapmadığı anlamına geliyor. Şimdi harekete geçme zamanı. Rusya, barışa ve güvence altına alınmış güvenliğe doğru yönlendirilmelidir. Ukrayna'nın her gün, hafta içi ve tatillerde insan hayatını savunduğunu hatırlamalıyız. Ukrayna için hava savunması, silah tedariki için fon sağlanması ve enerji ekipmanı temini, hafta sonları da durmayan süreçlerdir. Nihayetinde barışı sağlamak için hayatı korumaya olan bağlılığımızı sürdürmeliyiz. Ukrayna'ya yardım eden herkese teşekkürler. Bugün sessiz kalmayacak ve Rusya'yı yaptıklarından dolayı kınayacak her lidere ve her politikacıya teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın geniş çaplı saldırı sonucu Ukrayna genelinde elektrik kesintileri yaşandı. - KİEV

