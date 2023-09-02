Yunus Emre Termik Santrali'nde İşçiler Açlık Grevine Başladı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara ile Eskişehir sınırındaki Yunus Emre Termik Santrali'nde açlık grevine başlayan işçileri ziyaret etti. Akdoğan, "Çalışmaya devam eden işçi arkadaşlarımız yer altında çalışıyor statüsünde görülürken yer üstünde çalışıyor statüsüne alınıyor. Bu ne demek? Yer altında çalışan bir emekçi 2 asgari ücret alırken yer üstünde çalışan 1 asgari ücret alıyor. Sadece aldıkları ücret değil, aynı zamanda tazminatlarına da bu durum yansıyor" dedi. Akdoğan, "165 kişi bugün arkamda gördüğünüz bu bacadan aşağıya madene indiler ve 48 saattir açlar, ekmekleri için aşları için çocukları, aileleri için açlık grevindeler. Buradan, bu coğrafyadan Yunus Emre Termik Santrali'nden tüm Türkiye'ye sesleniyorum, bu bacanın altında yerin altında 48 saattir işçiler aç, açlık grevinde" diyerek işçilerin taleplerine dikkat çekti.

Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçeleri ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi arasında faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Termik Santrali ve maden işletmesinde çalışan 165 işçi hem ekonomik hem de sosyal haklarını alamadıklarını belirterek 6 gün önce oturma eylemine başladılar. Sonuç almayan işçiler, 2 gün önce eylemlerini açlık grevine dönüştürdüler.

CHP Milletvekili Umut Akdoğan, bugün Yunus Emre Termik Santrali ve maden işletmesi işçilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir işçi, Akdoğan'a sorunları ve taleplerini anlattı.

"İNSANLAR EKMEKLERİNİN, HAKLARININ PEŞİNDELER"

İşçileri dinleyen Akdoğan, "Beypazarı, Nallıhan ve Eskişehir arasında bulunan Yunus Emre Termik Santrali'ndeyiz. Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan 165 işçimiz, bundan 6 gün önce oturma eylemi başlattı. Ancak oturma eyleminden sonuç alamayan işçiler, arkamda gördüğünüz bacadan madene indirler ve birkaç saat sonra 48 saati dolacak bir açlık grevini başlattılar. Açlık grevi, hem de bu bacadan içeri girdiğiniz yer altında hiç de kolay bir şey değil. Ama insanlar, ekmeklerinin, haklarının peşindeler" dedi.

"246 İŞÇİNİN ORTALAMA KİŞİ BAŞI 250'ŞER BİN TL TAZMİNAT ALACAĞI VAR"

İşçilerin grev kararı almalarına ilişkin CHP'li Akdoğan, şunları söyledi:

"Bu santral, 12.12.2022 tarihinde TMSF'den bir holdinge devrediliyor. Devir işlemi yapıldıktan sonra 250 işçi ücretsiz izne çıkarılıyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçi ne yiyecek ne içecek. Dolayısıyla 180 emekçimiz başka yerde iş bulmak zorunda kalıyor. Bugün 246 işçinin ortalama kişi başı 250'şer bin TL tazminat alacağı var. İlişkisi kesinlere tazminat ödenmemesi başlı başına bir hak gaspı.

"YERALTINDA ÇALIŞIYOR STATÜSÜNDE GÖRÜLÜRKEN YER ÜSTÜNDE ÇALIŞIYOR STATÜSÜNE ALINIYOR"

Diğer mesele BES ve icra kesintileriyle ilgili. BES'ler ve icra kesintileri bu emekçi arkadaşlarımızın maaşlarından kesiliyor, kendilerine ödenmiyor. Diğer bir mesele çalışmaya devam eden işçi arkadaşlarımız yer altında çalışıyor statüsünde görülürken yer üstünde çalışıyor statüsüne alınıyor. Bu ne demek? Yer altında çalışan bir emekçi 2 asgari ücret alırken yer üstünde çalışan 1 asgari ücret alıyor. Sadece aldıkları ücret değil, aynı zamanda tazminatlarına da bu durum yansıyor."

"YERALTINDA MADENCİLİK YAPILIYOR"

Akdoğan, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının verilmediğini ifade ederek, "Tazminat, maaş gecikmesi, yer altından yer üstüne işçilerin çıkarılması yani toplu sözleşme haklarının verilmemesi, şirket devredilirken işçi çıkartılması bunun baskıyla yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Burası zorlu bir coğrafya. Eskişehir, Nallıhan, Beypazarı üçgeninin ortasındayız. Burada yapılan iş dünyanın en zor işi. Yer altında madencilik yapılıyor. Bunlar işverene sorulduğu zaman ruhsatla ilgili sorun yaşandığını, ruhsat sorununun giderilmesi halinde kömür çıkartılıp işçilere parasını vereceğini söylüyor" diye konuştu.

"BU BACANIN ALTINDA 48 SAATTİR İŞÇİLER AÇ, AÇLIK GREVİNDE"

Yüzlerce emekçinin sorun yaşadığını ifade eden Akdoğan, "Bir kişi değil, 10 kişi değil, yüzlerce emekçimiz buradan ekmek yiyorlar. Onun da tam sayısını söyleyeyim; 300 işçimiz yeraltı madeninde çalışıyor, 100 işçimiz madende yer üstünde çalışıyor. 250 işçimiz de santralde çalışıyor. 165 kişi bugün arkamda gördüğünüz bu bacadan aşağıya madene indiler ve 48 saattir açlar, ekmekleri için aşları için çocukları, aileleri için açlık grevindeler. Buradan, bu coğrafyadan Yunus Emre Termik Santrali'nden tüm Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum, bu bacanın altında yerin altında 48 saattir işçiler aç, açlık grevinde" dedi.