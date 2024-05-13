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Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye resmi ziyaret için geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak için gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Miçotakis'i ve beraberindeki heyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için Beştepe'ye doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak için gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 15.10 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi.

Miçotakis'i ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.

Daha sonra Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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