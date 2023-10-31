Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Andımızı Okutmaya Başlatmazsak, İktidara Geldiğimiz Gün Tüm Okullarda Okutulacak

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Andımız'ın kaldırılmasının yanlış olduğunu belirterek, iktidarın Andımız'ı okutmaya başlatmaması durumunda, parti olarak iktidara geldikleri gün tüm okullarda Andımız'ın okutulacağını söyledi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "İktidar dış politikada ne kadar başarılı ise Andımızı kaldırmakla o kadar yanlış yapmıştır. Eğer iktidar Andımızı okutmaya başlatmazsa, Yerli ve Milli Parti olarak iktidara geldiğimiz gün, 24 saat içinde tüm okullarda Andımız okutulacaktır. Buna, söz veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 1933 yılında okullarda okutulmaya başlayan ve 2013 yılında alınan kararla uygulamadan kaldırılan "Andımız"a ilişkin açıklama yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamalarında Anıtkabir'de yurttaşların Andımız'ı okuduğunu anımsatan Mutlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"İktidar bu sese kulak vermelidir. İstiklal Marşı'ndan sonra, büyük milletimizin en çok sevdiği ve benimsediği Andımız neden kaldırıldı? Bunun haklı bir gerekçesi var mı? Andımız kime batıyor. Neden batıyor? 'Türküm, doğruyum, çalışkanım' demenin neresi kötüdür? 'Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir' demek yanlış mıdır?

İktidar dış politikada ne kadar başarılı ise, Andımızı kaldırmakla o kadar yanlış yapmıştır. Eğer iktidar Andımızı okutmaya başlatmazsa; Yerli ve Milli Parti olarak, iktidara geldiğimiz gün, 24 saat içinde tüm okullarda Andımız okutulacaktır. Buna, söz veriyoruz."