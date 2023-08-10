Yerel Seçimlerde Vatandaşların Sesine Kulak Verilmeli

Yerel seçimlerde partilerin aday belirlerken vatandaşların sesine kulak vermesi gerektiğini belirten Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı Başkanı iş kadını Emel Uslu Atik, vatandaşların teveccühünü alan adayların seçimi kazanma şansının daha yüksek olduğunu söyledi.

2023 genel seçimlerinde özellikle aday belirlemede vatandaşların hayal kırıklığına uğradığını belirten Emel Uslu Atik, öncelikle o hataları ortadan kaldıracak çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. İl ve ilçelerde, özellikle büyükşehirlerde halkın sesine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Atik, "Listelerde yapılan hataları temcit pilavı gibi vatandaşların önüne koymamak gerekiyor. Dünya görüşü ne olursa olsun, hayata bakış açısı ne olursa olsun, toplumun her kesiminden bir teveccüh ile karşılaşan adaylar çıkarılmalıdır. Halkla beraber olabilecek, halka tepeden bakmayacak, vatandaşını kucaklayacak listelerin oluşturulması gerekiyor dedi.

Doğusundan batısına tüm bölgelerde vatandaşların sadece seçim döneminde hatırlanmak istemediklerini de anlatan Atik, "Sahadayız, birçok ilimize ziyaretler gerçekleştirmekteyiz. Hem 2023 milletvekili seçimlerinden önce hem de seçimlerden sonra kimle görüştüysek herkes önlerine bırakılan hiç tanımadıkları, ilk kez ismini duydukları aday listelerinden memnun olmadıklarını dile getirmektedirler. İnsanlar kendilerine dokunulmasını istiyor, samimi olarak sohbet edip dertlerini anlatacak adaylar istiyorlar. Kendi ceplerini dolduracak nitelikte başkanlar değil, yeri geldiğinde cebindeki son kuruşunu, yüreğini, sevgisini vatandaşları ile paylaşabilecek nitelikteki başkan adayları seçilmelidir. Bu adaylar yöresini, toprağını, insanını tanıyan kişiler olmalıdır. Bu nedenle özellikle siyasi partilerimizin belediye başkan adaylarını belirlemelerinde halkın sesine kulak vermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR