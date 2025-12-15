Haberler

İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Yeni Yol Partisi milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri üzerine yaptıkları konuşmalarda, uyuşturucu ile mücadeledeki yetersizliklere ve bütçe açıklarına dikkat çekti. Milletvekilleri, devletin suç örgütlerinin önlenmesi konusunda daha etkin olması gerektiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekilleri söz aldı.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelesine ilişkin çalışmalarını eleştirdi.

Bakanlığın, uyuşturucuyla mücadeleye hassasiyetle yaklaşmasından duydukları memnuniyeti ve sahada kolluk kuvvetlerinin fedakarca görev yaptığını dile getiren Şahin, "Kolluk kuvvetlerimizin bu konudaki mücadele azminden ve samimiyetlerinden zerre kadar şüphemiz yok ancak acı bir hakikat var. Bu kadar çok operasyon varsa, bu meselenin üzerine bu kadar ciddiyetle gidiliyorsa neden bu bataklık her geçen gün büyüyor ve toplumu içine çekiyor? Bu kadar gözaltı varsa neden sokaklarımız hala suç örgütlerinin gölgesinde?" ifadelerini kullandı.

Şahin, son yıllarda yüzlerce polisin çeşitli nedenlerle yaşamına son verdiğini söyleyerek, "Bu vakalar münferit değildir, kurumsal bir alarmdır. Polisimizi sahipsiz bırakmayalım. Polisin sorunu çözülmeden güvenlik bütçesi asla tamamlanmış sayılamaz." diye konuştu.

Sanal bahis ve kumarın en az uyuşturucu kadar toplumsal bir sorun olduğunu dile getiren Şahin, İçişleri Bakanlığının bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, uyuşturucu meselesinin sistemli bir saldırı haline geldiğini vurgulayarak, "Türkiye toplumunun tamamen uyuşturulması ve gençlerimizin hayattan koparılması adına sistemli bir saldırıyla karşı karşıyayız. Son yıllarda sentetik uyuşturucuların da tamamen gündeme girmesiyle birlikte uyuşturucuda çeşitliliğin artmasının ardından artık mücadelede tek boyutlu yapıdan çıkmamız gerekiyor. Hedef sadece birey değil, hedef artık toplum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İçişleri Bakanlığının verilerine göre, son 3 yılda 1367 organize suç örgütünün çökertildiğini aktararak, "Devletin görevi suç örgütlerini çökertmek, yakalamak değil, suç örgütlerinin oluşmasını engellemektir." dedi.

"Başarılı AFAD personelinin ödüllendirilmesi gerekiyor"

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de işlemler yönünden çağ atlatan bir yapıya büründü. Bunun hakkını vermek lazım." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Karatutlu, görevini layıkıyla yerine getiren ve başarılı çalışmalar yapan AFAD personelinin ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesine ilişkin eleştirilerde bulunarak, son 10 yılda faiz giderleriyle bütçe açığının büyüdüğünü, faiz giderlerinin merkezi yönetim bütçe giderleri içindeki payının yüzde 15'e ulaştığını söyledi.

Son 23 yılda faize 680 milyar dolar ödendiğini ileri süren Kılıç, şunları kaydetti:

"Sadece 2025 yılında 54 milyar dolardan fazla faiz ödemesi yapıldı. 54 milyar dolar güncel kurla 8,7 milyon kişinin bir yıl boyunca asgari ücretine denktir. Bu parayla İstanbul'da 1,5 milyon konut yapmak mümkündür. Faiz, hazinede biriken alın terini, emeği, 86 milyonun nafakasını yutan bir kara deliğe dönüşmüş vaziyettedir. Gelirlerinin yüzde 85'i vergi gelirlerinden oluşan bu bütçedeki tablo, milletin emeğinin nasıl sömürüldüğünü gösteren açık bir vesikadır."

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 2026 yılı bütçesindeki bütçe açığı ve faiz giderlerine işaret ederek, "Bu faizler emperyalist ülkelerin uluslararası yatırım fonlarına gidiyor. Emperyalist ülkeler diğer ülkeleri işgal edip sömürmüyor, kurdukları yatırım fonlarıyla kendi ülkelerinde 10 yılda alamayacağı faizi bizim ülkemizden bir yılda alıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
500

