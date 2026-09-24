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Xi, ABD ziyaretinde Çin ve ABD'nin rakip değil ortak olması gerektiğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i Joint Base Andrews’te kırmızı halı ve askeri uçak gösterisiyle karşıladı; bu, 11 yıl sonra bir ABD başkanının yabancı lideri üsse ilk karşılaması oldu. Xi, iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i Joint Base Andrews Hava Üssü'nde kırmızı halı ve askeri uçak gösterisiyle karşıladı. Bu, bir ABD başkanının 11 yıl sonra ilk kez bir yabancı lideri üste karşılaması oldu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, eşi Peng Liyuan ile birlikte 3 günlük ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Xi ve eşi, ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump tarafından başkent Washington DC dışındaki Joint Base Andrews Havalimanında kırmızı halıyla karşılandı. Tören sırasında askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çalarken, top atışı yapıldı. B-1 bombardıman uçağı gösteri uçuşuyla Trump ve Xi'yi selamladı. Liderler, karşılama töreninin ardından havalimanından ayrıldı.

11 yıl sonra ilk

ABD başkanları ülkeyi ziyaret eden yabancı liderleri genellikle Beyaz Saray'da karşılıyor. Bu nedenle Trump'ın Xi'yi havalimanında karşılaması "diplomatik jest" olarak görülüyor. Bu, 2015'te ABD Başkanı Barack Obama'nın Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'i karşılamasından bu yana bir ABD başkanının 11 yıl içinde ilk kez bir yabancı lideri Joint Base Andrews'te karşılaması oldu.

"ABD ve Çin rakip değil, ortak olmalı"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping karşılama töreninin ardından yazılı açıklama yaptı. Devlet Başkanı Xi, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini belirtti. Xi, "Çin ve ABD büyük ülkeler ve her iki halk da büyük halklardır" ifadelerini kullandı. İki halkın uzun süredir dostane ilişkiler sürdürdüğünü ve çıkarlarının derinden iç içe geçtiğini belirten Xi, "Çin ulusunun yeniden şahlanışı" ve "ABD'yi yeniden büyük yapma" hedefinin birbirini tamamlayabileceğini ve dünyaya fayda sağlayabileceğini vurguladı. Xi, iki büyük ülke olarak Çin ve ABD'nin yeni dönemde doğru bir şekilde geçinmenin yolunu bulabileceklerine olan güvenini dile getirdi. Bu yılın Çin ve ABD'nin karşılıklı gelişimi için çok önemli bir yıl olduğunu kaydeden Xi, mayıs ayında Trump'ın Çin ziyaretinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurma konusunda anlaştıklarını ve bunun ikili ilişkilerin gelecekteki gelişimi için stratejik bir rehber sağladığını belirtti. Xi, Çin ve ABD'nin aynı yönde çalışması, iş birliğini temel alan, ılımlı rekabeti, yönetilebilir farklılıkları ve barış vaatlerini içeren istikrarlı bir ilişkiyi teşvik etmesi gerektiğini ifade etti. Ortak çabalarla ABD ziyaretinin verimli geçeceğinden emin olduğunu kaydeden Xi, ABD'de her kesimden insanla kapsamlı bir şekilde etkileşim kurmayı ve dostluğu derinleştirmeyi dört gözle beklediğini vurguladı. Xi, stratejik istikrar temelinde yapıcı Çin-ABD ilişkilerini zenginleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Beyaz Saray'da bir araya gelecekler

Trump ve Xi, bugün Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde bazı gümrük vergilerinin düşürülmesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve asker diyaloğun genişletilmesi konuları gündemde olacak. ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı, yapay zeka ve Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü özerk bölgesi Tayvan ile ABD'nin ilişkileri de ele alınacak. Trump'ın aurıca Çin'de tutuklu bulunan ABD'lilerin ve diğer bazı kişilerin serbest bırakılmasını talep etmesi de bekleniyor.

Ticaret anlaşması uzatıldı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Fox News'e verdiği röportajda, Xi'nin ziyareti öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüştüğünü söyledi. Bessent, "Bugün, Busan Anlaşması olarak adlandırdığımız anlaşmayı uzatma konusunda mutabakata vardık" dedi.

Böylece 10 Kasım'da sona ermesi beklenen ticaret anlaşması, 10 Ocak'a kadar uzatılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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