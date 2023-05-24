Wagner Lideri Prigojin: 'Bakhmut'ta 20 binden fazla kayıp verdik'

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, şiddetli çatışmaların yaşandığı Bakhmut'ta Wagner'e bağlı 20 bin askerin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna'daki cephede savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, ülkenin doğusunda yer alan Bakhmut'taki kayıplara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aylardır çatışmaların sürdüğü Bakhmut'ta 20 binden fazla kayıp verdiklerini söyleyen Prigojin, Rusya'nın Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinin kendi aleyhine sonuçlandığını, çünkü Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin silah tedariki ve eğitimleriyle daha fazla güçlendiğini söyledi.

Prigojin, Ukrayna'nın önümüzdeki haftalarda beklenen karşı saldırısının Rus güçlerini Kırım dahil ülkenin güney ve doğu bölgelerinden çıkarmasının mümkün olduğunu belirtti. Prigojin, "Ukraynalılara füzeler verildi, askerler hazırlandı. Tabii ki saldırılarına devam edecekler, karşı saldırıya geçmeye çalışacaklar. Kırım'a saldıracaklar, Kırım Köprüsü'nü havaya uçurmaya çalışacaklar, tedarik hatlarımızı kesecekler. Bu nedenle zorlu bir savaşa hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Rus yetkililerin savaşı ciddiye almaması durumunda savaşın kaybedileceğini söyleyen Prigojin, bu durumda Rusya'nın 1917'dekine benzer bir devrimle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Prigojin, Rus güçlerinin Ukrayna'da sivilleri öldürdüğünü de öne sürdü.

Yevgeny Prigojin, geçtiğimiz hafta Wagner askerlerinin Bakhmut'u tamamen ele geçirdiğini duyurmuş, kenti 1 Haziran'a kadar Rus ordusuna teslim etmeyi planladıklarını ifade etmişti. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklaması yalanlanmış, Bakhmut'ta şiddetli çatışmaların devam ettiği kaydedilmişti. - MOSKOVA